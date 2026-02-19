Автотехническата експертиза по делото "Сияна“ е изготвена по "най-съвременна методика“ и представлява "образец за работа“. Това заяви проф. Станимир Карапетков – председател на Съюза на автотехническите експерти и бивш заместник-ректор на Техническия университет, беше и вещо лице по делото “Сияна""Тази експертиза, според мен, е образец за работата ни. Тя представлява даже един научен труд“, каза той и подчерта, че използваната методика е "най-съвременната“, като част от нея "даже не е публикувана“ в негови учебници.Проф. Карапетков отрече да има конфликт на интереси с адвокат Явор Нотев. По думите му много по-късно в делото "Сияна" е научил от медиите, че Нотев е станал адвокат в процеса.Инж. Карапетков бе категоричен, че никога не е планирал да си прави отвод по делото "Сияна"."Никога. Аз съм правил всички сложни дела“, заяви пред БНТ проф. Карапетков."Ако нямаше тези атаки срещу мен, щях да постъпя както със всички дела – да свършат бързи и точно.“