Експертите в България не твърдят, че параметрите на този бюджет са като този на миналата година. Тези експерти не съществуват. Повечето експерти отчитат няколко сериозни промени: засилване на държавните разходи, нови данъци под формата на социални осигуровки, директно вдигане на Данък "Дивидент“ и нов дълг. Така че аз дори бих се осмелил да кажа, че този, който твърди, че параметрите на този бюджет са като миналата година, по-скоро е политик от мнозинството, отколкото експерт. Това каза ръководителят на катедра "Политология“ в СУ "Св. Климент Охридски“ и председател на Българската асоциация за политически науки проф. Светослав Малинов в предаванетопоИ допълни: "Експертите, които искат да защитят този бюджет, не казват, че то е като миналата година, слушам ги много внимателно – експертите, които искат да защитят този бюджет, казват, че има промени, че разходите са увеличени, но ние ще се справим, защото самото влизане в еврозоната ще доведе до нови инвестиции, ще доведе и до нови приходи, ще доведе и до нови приходи от туризъм, и по някакъв начин ще нарасне доверието към нашата страна, и с новата събираемост на данъците и някои други плюсове, ние ще се справим. Но аз още взето не знам кой говори такива неща".Според проф. Малинов това, което е запазено, е много специфична формула за определяне на част от заплатите в държавата."Знаете, минимална спрямо средна и вече две средни заплати, три средни заплати за най-различни институции. Това е запазено. Запазено е разбира се и най-общо казано данъчното облагане. Но трябва да обърнете внимание на дебата, която се разгаря вътре в самото мнозинство. Има намеци, че другата година ще бъде променено това, което е нещо като светая светих на данъчната политика в България – Плоският данък. Така че имаме раздвижване, имаме промени и едно е сигурно: този бюджет не е като ония от миналата година, защото онзи бюджет от миналата година не предизвика реакцията на Европейската комисия. Напротив, ние бяхме приети с ония бюджет, защото никой нямаше съмнение, че ще има 3% дефицит. В момента ни се отправя такова предупреждение, така че всякакви разговори как този бюджет е като миналата година, аз лично бих ги прекратил, защото не мога да участвам по-скоро в тях", споделя той.На въпрос какво ще предприеме правителството след предупреждението от Европейската комисия, той казва:"Допреди няколко дена бях убеден, че мнозинството няма да внесе промени, няма да възприеме нито едно от сериозните предложения. Промени винаги има, възможности за подобрения може би щяха да бъдат направени, но сериозни неща няма да бъдат направени. В момента бих изчакал да видя първите реакции, защото вижте, ако трябва да бъда откровен, ако ще трябва да се ощетява някого, най-добре е да се ощети наистина частния бизнес от гледна точка на спокойствието на едно политическо мнозинство. Защото ако атаката срещу частния бизнес не е много жестока, в края на краищата трудно могат да се организират, трудно могат да получат този потенциал за промяна или потенциал за изнудване, което имат други организации и други слоеве в обществото".И допълва: "В този смисъл беше преценено, че няма да има протести, беше преценено, че Европейската комисия няма сега на влизането ни в еврозоната да отправя такива критики. И беше преценено, че хората така и не разбират какво означава повече външен дълг, той по принцип е нисък в България в сравнение с Германия дори, да не говорим за Гърция и Италия, и някак си нещата ще минат в тази обща еуфория от влизането в еврозоната, умората от политическата конфронтация. Та тази прогноза, която аз самия споделях, не се случва. И за това ще си запазя възможността да прогнозирам по-нататък. Не съм сигурен дори, че няма да остане без промени и този бюджет. Но съм съгласен, ако това е смисълът на въпроса ви – вече е късно за нов бюджет".