Проф. Светослав Малинов: Очакваме интересен политически сезон, защото протестите ще се редуват, но с различни теми
Автор: Цоня Събчева 18:49Коментари (0)67
©
Есенният политически сезон започва с нови протести, заявки за вот за недоверие от страна на опозицията, която явно се е готвила лятото за много силни първи дни. В момента опозицията не е единна и е разделена най-малко на две: проруска опозиция и проевропейска опозиция, което предполага, че тя няма да има никога единна концепция за управление. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус" ръководителят на катедра "Политология“ в СУ "Св. Климент Охридски“ и председател на Българската асоциация за политически науки проф. Светослав Малинов.

"Очакваме интересен сезон, защото протестите ще се редуват, но с различни теми и може би силите на опозицията ще се съберат за вота на недоверие, който обаче не е ясно как ще премине. Защото вече дойде ред на проевропейската опозиция в България да зададе своя вот, а именно ПП-ДБ. И вероятно ще се съберат повече гласове от предишните,“ посочи той и обясни, че ползите от вотовете на недоверие могат и да са малки, но понякога могат да доведат и до смяна на министри, промяна на политики, създаване на напрежение между управляващите в коалицията. "Друг е въпросът, дали петият поред вот не идва прекалено бързо след четвъртия и третия, дали не се обезцениха тези вотове на недоверие, понеже прекалено често започнаха да се появяват, от което опозицията губи.“

Проф. Малинов изрази предположението, че пълният капацитет за протести ще се види в края на месец септември, когато вече ще е свършил и отпускарския сезон. Според него има потенциал за широкомащабни протести, като освен срещу ЕС, еврозоната, както и за "завладяната държава“ и правосъдната система, започват да се появят и съвсем конкретни теми, които сякаш нямат нищо общо с прекия политически дневен ред. "Подобен тип натрупвания на чисто политически и граждански протести може да доведе наистина до нещо по-сериозно. При всички положения, нито едно управляващо мнозинство не иска да започва политическия есенен сезон с такива проблеми, пред които се изправя в сегашното.“

Предстоящите президентски избори ще бъдат тест за ПП-ДБ да докажат, че са в състояние да минат на ново ниво като коалиция, посочи още политологът. "Електоралният потенциал на тази коалиция може да се осъществи само ако местните структури по места наистина обединят ресурси и хора, и финанси, и възможности. Общо взето в парламента ПП-ДБ действат достатъчно единно, за да изпълнява функциите си на опозиционна партия,“ каза той и допълни, че няма как да се борят за първото място с това нивото на единство на президентските избори. Според проф. Малинов управляващите в момента стоят достатъчно стабилно, за да може да си позволяват да мислят за пълен мандат, но според него ще има сериозен трус в управляващата коалиция, защото едва ли ще издигнат обща кандидатура за президент.

Статистика: