Проф. Тодор Кантарджиев успокои българите!
Автор: Екип Ruse24.bg 09:25
"Интересно е, че ковид много мутира и вече си стана една обикновена инфекция, от която просто ни боли гърлото", това каза проф. Тодор Кантарджиев в предаването "Денят започва" по БНТ. 

За миналата седмица има 128 регистрирани случай на ковид.

"Това е със седем повече от предишната седмица. Ковид ще има. Той винаги е причинявал инфекции", каза още професорът. 

Проф. Кантарджиев съветва, който е болен да си стои вкъщи и веднага да взима мерки. 

"Антибиотичната резистентност е един от най-големите проблеми на нашето здравеопазване. Антибиотиците са най-успешните лекарства срещу бактерии, когато се взимат навреме, в по-голямо количество и за по-кратък период", обясни той. 

Той съветва антибиотиците да не се спират, когато човек се почувства по-добре, както и да не се съхраняват на влажни места.

Статистика: