Проф. Тодор Кантарджиев успокои българите!

© "Интересно е, че ковид много мутира и вече си стана една обикновена инфекция, от която просто ни боли гърлото", това каза проф. Тодор Кантарджиев в предаването "Денят започва" по БНТ.



За миналата седмица има 128 регистрирани случай на ковид.



"Това е със седем повече от предишната седмица. Ковид ще има. Той винаги е причинявал инфекции", каза още професорът.



Проф. Кантарджиев съветва, който е болен да си стои вкъщи и веднага да взима мерки.



"Антибиотичната резистентност е един от най-големите проблеми на нашето здравеопазване. Антибиотиците са най-успешните лекарства срещу бактерии, когато се взимат навреме, в по-голямо количество и за по-кратък период", обясни той.



Той съветва антибиотиците да не се спират, когато човек се почувства по-добре, както и да не се съхраняват на влажни места.