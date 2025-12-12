Вили Лилков в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.
Целият болшевишки терор, вдъхновители на който са Ленин и Троцки, продължава до смъртта на Сталин през 1953 година с променлива интензивност. Има периоди, в които се извършват невероятни чистки, като стотици хиляди хора са избивани, изселвани, милиони са въдворени в концлагери, посочи още той. "Изобщо, Съветският съюз се превръща в огромен концлагер, в който непрекъснато палачите и жертвите сменят своето място и терорът е непрекъснат.“ Точно както и в България след 1944 година, целта на болшевиките е да ликвидират буржоазията, църквата, интелигенцията и да отнемат богатствата й, които според тях са пречка за "въвеждането на човечеството в новия свят, в рая на земята“.
"Т.е. болшевиките са имали много извратени представи за това как с насилие те могат да ръководят една държава и да я превърнат в световна сила и да имат претенцията да ръководят целия свят. Неслучайно те създават комунистическия интернационал като обединение на всички комунистически партии по света, които са им безпределно верни, с цел да подпалят комунистическа революция в целия свят. И насилието е основното оръжие на болшевиките за това,“ отбеляза проф. Лилков и разказа как Червената армия е създадената като армия на работници, селяни и дори престъпници, на които целенасочено е раздавано оръжие, за да ликвидират буржоазията и стария строй. "Така е ликвидиран целият елит, милиони хора напускат Русия, а след това насилие продължава с концлагерите и депортирането дори на цели народи, организирането на трудовите лагери ГУЛАГ“.
Проф. Лилков посочи още, че след комунистическия преврат в България от 9 септември много голяма част от кадри, които са били обучени в СССР български комунисти идват и на място започват да прилагат същите тези модели, разработени от болшевиките след 1917 година. "Едва ли историята ще се повтори в абсолютно същия вид, в който се описва в книгата "Синове Сатаната“, но това, че ние трябва да знаем истината и че трябва да познаваме, и своята история и историята на Съветския съюз, това е задължително,“ каза още гостът и добави, че в книгата са използвани над 1200 източници, от архивни документи и спомени на очевидци.
Проф. Вили Лилков: Едва ли историята ще се повтори в абсолютно същия вид
© Facebook / Вили Лилков
