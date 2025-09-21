Новини
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
Автор: Цоня Събчева 14:58Коментари (0)127
© Фокус
След няколко дни предстои среща на Доналд Тръмп с Ердоган, но преди това тази седмица турският президент посрещна в столицата Анкара палестниския колега Махмуд Абас. 

"Ердоган много силно отстоява позицията на палестинците и има много по-добри отношения с терористичното движение Хамас". Това каза за предаването "Метроном" по Радио "Фокус" арабистът проф. Владимир Чуков.

"След атаката срещу Хамас в Доха се предполага изнасянето на логистичното им седалище в Турция. Дори част от ръководството на Хамас, което беше атакувано, е било изчаквано да се върне от Истанбул в Доха. Нещо, което подсказва силното противопоставяне на Еврейската държава и Турция", допълни той.

Според проф. Чуков основното присъствие на Хамас е близо до страна ни, а именно в Истанбул. "Естествено българската страна и специализираните органи трябва много внимателно да наблюдава всичко онова, което се случва в Истанбул, тъй като там живеят голяма част от лидерите на Хамас", каза той.

"Турция им предоставя не само добро гостоприемство, но освен това там Израел би могла много трудно да им нанасе удари, подобни на тези в Доха, предвид турската армия и членството им в НАТО", твърди проф. Владимир Чуков.

