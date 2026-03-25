Появи се 15-точков план от страна на САЩ, който обаче беше бързо отхвърлен от Иран. Това не означава, че преговори няма да се проведат. Това заяви международният анализатор, член-кореспондент проф. Владимир Чуков в предаванетоПо думите му планът е съдържал "12 точки в полза на САЩ и 3 - в полза на Иран"."На практика започваме да ставаме свидетели на иранска риторика, която все повече започва да наподобява тази на Доналд Тръмп. Той казва, че войната ще приключи тогава, когато те решат, и когато бъдат изпълнени иранските условия. В някои проирански печатни медии вече се появяват индикации за това дали Иран не започва да доминира в сферата на балистичните ракети и дроновете, както и дали не се наблюдава промяна в баланса на силите в Близкия изток", коментира Чуков.Той припомни, че ирански представители са заявили, че разполагат с информация за участието на държава от Персийския залив в атаката срещу девическо училище в Иран - факт, който според него внася "нов елемент" в конфликта. "Военен анализатор дори заяви, че ако САЩ предприемат действия за окупация на остров Харк, то Корпусът на ислямската революционна гвардия е в състояние да предприеме ответни действия, включително срещу Бахрейн и Обединените арабски емирства", допълни той.Според Чуков ситуацията ескалира до степен, при която може да се стигне до промяна на картата. "Представител на Саудитска Арабия в Женева, в рамките на Комитета по правата на човека към ООН, заяви официално, че страната е изправена пред екзистенциално предизвикателство. За държавите от Персийския залив това е въпрос на оцеляване и някои от тях се чувстват изключително застрашени при настоящото развитие на конфликта", обясни анализаторът.По думите му Иран разполага със значителен арсенал от балистични ракети, който обаче може да бъде изчерпан в рамките на седмици. За сметка на това страната е развила сериозна индустрия за производство на евтини, но изключително ефективни дронове – т.нар. "шахед". "Тези дронове вършат отлична работа. Дори самите американци са взели ирански модел на евтин дрон, модифицирали са го и го използват. В този сектор Иран има сериозно предимство. Това обаче крие рискове, тъй като страната говори за защита на т.нар. "ос на съпротивата" - своята мрежа от съюзници и проксита. В същото време се забелязва нарастващ апетит за влияние, включително идеи за промяна на границите в Персийския залив - нещо изключително опасно, предвид факта, че в региона се намират близо две трети от световните петролни запаси", обясни Чуков.