Рекордният бюджет за сектор "Сигурност" поражда въпроса защо е нужно толкова сериозно увеличение и дали то ще доведе до по-качествена публична услуга.

"Аз също мисля, че едва ли има гражданин, който да не се съгласи с това, че българските полицаи и пожарникари трябва да имат достойни доходи. Въпросът е срещу това голямо увеличение да се срещне една качествена публична услуга. Голямата драма е именно в общественото доверие към полицията и към съдебната система", коментира бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков.

Огромен дял за заплати и извънреден труд

Той подчерта, че проектобюджетът за следващата година предвижда близо 4,7 млрд. лв. за Министерството на вътрешните работи, като огромната част от тях – около 4,4 млрд. – отиват за заплати и осигуровки на над 51 хиляди служители.

Бившият вътрешен министър припомни, че само за извънреден труд МВР харчи повече от 120 млн. лв. годишно – сума, която сама по себе си би могла да финансира сериозни ремонти на множество районни управления в страната.

По думите му натрупването на разходи създава усещане за липса на контрол и визия.

Необходимост от реформа и дигитализация

"Наистина темата за огромните разходи в един момент ще трябва да бъде говорена отново, за да може да поискаме едно по-реформирано, малко по-емпатично, малко по-отворено към гражданите вътрешно министерство, за да не продължава то да си работи по един преданалогов начин, без дори и мъничка идея за някаква реформа", заяви проф. Вучков за Bulgaria ON AIR.

Той обръща внимание и на друг чувствителен въпрос - хиляди служители в МВР са едновременно и пенсионери, и работещи на първа категория труд.

Освен това в системата има значителен брой хора с решения на ТЕЛК, включително в униформени структури.

Според проф. Вучков подобна практика не съществува в нито една европейска страна. Той даде пример с армията, където законът забранява военнослужещ с ТЕЛК да продължи да изпълнява служба, и настоя за аналогично правило в МВР.

Последици за ранното пенсиониране и нуждата от оптимизация

Бившият министър предупреди, че ако ситуацията продължи, обществото неминуемо ще постави под въпрос и ранното пенсиониране на полицаите и пожарникарите.

Той подчерта, че не служителите са виновни за абсурдната нормативна рамка – отговорност носи управлението, което е допуснало този модел преди около десетилетие.

"Има начин да се оптимизира вътрешното министерство. Поне мъничък елемент дигитализация да се случи. Малко повече редови служители, особено с униформен състав, и малко по-малко началници, и постепенно да се започне с редукция на лица, които са нетрудоспособни, да се съкращава и съставът от пенсионери", предложи проф. Вучков.