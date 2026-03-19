Проф. д-р Добрин Атанасов: Административни пречки бавят ремонта на Тревненската школа
© ФОКУС
По думите му средствата за възстановяването са налични отдавна, но забавянето е свързано с провеждането на обществена поръчка от страна на министерството.
"Въпреки това учебният процес в училището не е прекъснат, като единствено третият етаж на сградата остава неизползваем", допълни той.
На този фон гимназията продължава подготовката за традиционните си чествания на 6 май – Гергьовден, когато е и празникът на училището. Част от инициативите е националният конкурс за детска рисунка на тема "Гергьовден".
В конкурса могат да участват ученици от 5. до 8. клас от цялата страна. Крайният срок за изпращане на творбите е 24 април, като няма ограничения в техниките, а форматът трябва да бъде 35 на 50 см. Най-добрите рисунки ще бъдат представени в изложба на самия празник, предвидени са и награди.
Събитията около Гергьовден включват още изложби, концерти и инициативи, посветени на традициите в дърворезбата и приложните изкуства в Трявна.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.