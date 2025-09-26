Проф. д-р Кожухаров: Фентанилът постепенно измества хероина от наркопазара в България

© пресцентър УМБАЛ В наркологичното отделение към Клиниката по психиатрия в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна се приемат за диагностика, лечение и стабилизиране на състоянията пациенти със зависимости. Целта на специалистите в клиниката е овладяване на острите абстинентни състояния след употреба на алкохол, опиоиди и други психоактивни вещества, както и създаването на условия за дългосрочна ремисия и социална адаптация в амбулаторни условия.



Проф. д-р Христо Кожухаров, Ръководител на Втора клиника по психиатрия към УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна, обяснява: "С нарастващата употреба на т.нар. "модерни наркотици“ работата на отделението става все по-актуална. В последните години фентанилът постепенно измества хероина от наркопазара в България, като дори минимални количества от веществото могат да предизвикат тежка интоксикация и смърт. Наред с това сред младите хора особено често се среща злоупотреба с амфетамини и канабиноиди, включително синтетични разновидности, които са значително по-токсични и силно психоактивни. Тяхната употреба нерядко води до протрахирани психотични епизоди, повишена тревожност, нарушаване на социалното функциониране и последваща инвалидизация.“



Над 100 души годишно преминават през наркологичното отделение на клиниката, като над 90% от хоспитализираните са мъже, което съответства на установените в медицинската литература данни за по-висока разпространеност на зависимостите сред мъжкия пол. В отделението пациентите получават не само медицинска помощ, но и цялостна подкрепа, насочена към възстановяване на личния и социалния им живот. "Пациентите са предимно лица на възраст между 20 и 40 години, но се лекуват и пациенти в по-напреднала възраст, което свидетелства за хроничния и дългогодишен ход на заболяването при част от тях.“, допълва още проф. Кожухаров.



Лечението на зависимости е продължителен и труден процес. В наркологичното отделение в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна се съчетават медикаментозна терапия с психологическа и социална подкрепа. Освен за овладяване на острите състояния и стабилизация на общото състояние и жизнените функции на пациентите, екипът от специалисти работи и за постигане на дълготрайна стабилизация и мотивиране на пациентите към начин на живот без наркотици. След този етап на престой в болницата, пациентите се насочват към специализирани структури за продължителна психо-социална рехабилитация. Там се работати по изграждане на устойчиви поведенчески модели, превенция на релапс и социална реинтеграция. При около 60–70% от болните се налагат повтаряеми хоспитализации, което подчертава хронично-рецидивиращия характер на зависимостите, трудностите при задържане на ремисия и необходимостта от комплексен терапевтичен подход – включващ медикаментозни, психотерапевтични и социални интервенции.



"Индивидуалният подход е ключов – всеки пациент преминава през обстойна диагностика, на базата на която се изготвя персонализиран лечебен план. Важно е да се подчертае, че лечението в наркологичното отделение е изцяло на доброволен принцип. Само чрез лична мотивация и доверие в екипа може да се постигне траен успех. Именно затова в отделението се работи с атмосфера на уважение, конфиденциалност и подкрепа, която премахва стигмата и намалява страха от търсене на помощ.“, подчертава проф. Кожухаров.



На семействата и близките на лица със зависимости проф. Кожухаров препоръчва: "На първо място препоръчвам родителите и близките да не остават сами в този проблем. Трябва да потърсят специализирана медицинска помощ възможно най-рано, защото зависимостта е заболяване, което се лекува трудно и крие сериозни рискове. Подкрепящата семейна среда, постоянството в лечението и сътрудничеството с медицинския екип са ключови за успеха.



От друга страна, е важно близките да не отричат проблема, да не обвиняват и наказват, и да не опитват самолечение. Рецидивите са чести и не трябва да се възприемат като провал, а като част от естествения ход на болестта. Най-важното е да се поддържа доверие и сътрудничество между пациента, семейството и лекуващия екип.“



Зависимостите са лечими, когато се предприемат своевременни мерки, споделят от лечебното завдение.