Проф. Симеон Евстатиев: Трудно е да се каже дали планът за мир на Тръмп ще проработи
Той бе категоричен, че планът има своята предистория и трябва да бъде разглеждан в контекст.
"Израел, за да бъде успешна дългосрочно, трябва да разбере, че очевидно палестинците са там и също не могат да бъдат елиминирани - те са готови да страдат до безкрай", каза още проф. Евстатиев пред Bulgaria ON AIR.
"Там трябва да отидат хора, сили - лидери в гражданското управление - такива има, но трябва да бъдат идентифицирани, които да приемат, че другият има право да съществува, да бъде легитимна теза. Иначе ще бъдем свидетели на едно безкрайна спирала на насилие", обобщи той.

