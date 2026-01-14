Професии в изкуството, туризма и индустрията влизат в списъка на защитени от държавата
Министерски съвет публикува проект на Постановление за приемане на актуален Списък на защитените от държавата професии за учебните години 2026/2027 и 2027/2028.
В списъка на защитените от държавата професии за учебните
години 2026/2027 и 2027/2028 да се включи:
1. "Приложни изкуства (художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан и иконопис)“, от професионално направление
2. "Железопътна техника – енергоснабдяване“, от професионално направление код "Транспортни средства“;
3. "Пчеларство“, от професионално направление "Растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство“
4. "Планински водач“, от професионално направление "Пътуване, туризъм и свободно време“;
5."Ръководител движение“ от професионално направление "Транспортни услуги“.
6. "Производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти“, от професионално управление "Хранителни технологии“ – преместена
от Списъка с професии с очакван недостиг на специалистите на пазара на труда в Списъка със защитените от държавната професия;
