Професиите в сферата на изкуството, туризма, транспорта и хранителните технологии са част от списъка със защитени от държавните професии.Министерски съвет публикува проект на Постановление за приемане на актуален Списък на защитените от държавата професии за учебните години 2026/2027 и 2027/2028.В списъка на защитените от държавата професии за учебнитегодини 2026/2027 и 2027/2028 да се включи:1. "Приложни изкуства (художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан и иконопис)“, от професионално направление2. "Железопътна техника – енергоснабдяване“, от професионално направление код "Транспортни средства“;3. "Пчеларство“, от професионално направление "Растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство“4. "Планински водач“, от професионално направление "Пътуване, туризъм и свободно време“;5."Ръководител движение“ от професионално направление "Транспортни услуги“.6. "Производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти“, от професионално управление "Хранителни технологии“ – преместенаот Списъка с професии с очакван недостиг на специалистите на пазара на труда в Списъка със защитените от държавната професия;