Професиите в сферата на изкуството, туризма, транспорта и хранителните технологии са част от списъка със защитени от държавните професии.

Министерски съвет публикува проект на Постановление за приемане на актуален Списък на защитените от държавата професии за учебните години 2026/2027 и 2027/2028.

В списъка на защитените от държавата професии за учебните

години 2026/2027 и 2027/2028 да се включи:

1. "Приложни изкуства (художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан и иконопис)“, от професионално направление

2. "Железопътна техника – енергоснабдяване“, от професионално направление код "Транспортни средства“;

3. "Пчеларство“, от професионално направление "Растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство“

4. "Планински водач“, от професионално направление "Пътуване, туризъм и свободно време“;

5."Ръководител движение“ от професионално направление "Транспортни услуги“.

6. "Производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти“, от професионално управление "Хранителни технологии“ – преместена

от Списъка с професии с очакван недостиг на специалистите на пазара на труда в Списъка със защитените от държавната професия;