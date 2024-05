Професори от Канада гостуват в Русенския университет

© Днес, 08.05.2024 г., в зала 2Г.204 на Русенския университет проф. Майкъл Нозуърти (Prof. Michael Noseworthy) от катедра "Електротехника и компютърни науки“ на университета МакМастър в Канада изнесе лекция на тема: "Разработване на технологии за магнитно резонансно изображение (MRI) за неинвазивна оценка на човешката физиология“ пред студенти, преподаватели и гости. Той заедно с проф. Бабак Нахид (Prof. Babak Nahid), водещи специалисти в областта на технологии за образна диагностика и управление на електродвигатели, гостуват в Русенския университет по двустранно споразумение по програмата Еразъм+, дейност КА107, с ръководител проф. дн Анелия Манукова.



Утре, 09.05.2024 (четвъртък) от 10:00 в зала 2Г.204 на Русенския университет проф. Б. Нахид ще изнесе лекция на тема: "Управление на енергийни системи за електрифициран транспорт и управление на електродвигатели.“



Университетът МакМастър има над 135 годишна история и е един от четирите Канадски университети, който попада в световната класация на топ 100 университета в света (85-та позиция). Той е сред водещите изследователски институции в Канада в редица области като Технически науки, Здравеопазване, Природни науки, Стопанство и Хуманитарни науки. Изследователската база на университета МакМастър включва единствения в Канада университетски ядрен реактор. Университетът заслужено се гордее с двама нобелови лауреати: д-р Бъртрам Брокхаус, съносител на Нобелова награда за физика през 1994 г., и носителя на Нобелова награда за икономика през 1997 г., д-р Майрън Шоулс.



Катедрата "Електротехника и компютърни науки“ на университет Мак Мастър е специализирана и предлага обучение в областите "Mикроелектроника и схеми със свръхвисока степен на интеграция"; "Биомедицински технологии"; "Комуникационни технологии"; "Системи и мрежи"; "Електромобили"; "Електромагнетизъм и фотоника"; "Интегрирани, вградени и вътрешносвързани системи"; "Силова електроника и електрически машини"; "Сигнали, образи и обработка на видеосигнали"; "Оптимизация, обучение и контрол".



Професор д-р Бабак Нахид-Мобаракех (M'05–SM'12–F'22) получава съответно HDR (хабилитация) и докторска степен по електроинженерство от Университета на Лорейн, Нанси, Франция, през 2012 г., и Националния политехнически институт Лотарингия, Нанси, Франция, през 2001 г. От 2001 г. до 2006 г. той работи в Центъра за роботика, електротехника и автоматика, Университет на Пикардия, Амиен, Франция. През септември 2006 г. той се присъединява към Ecole Nationale Superieure d'Electricite et de Mecanique, University of Lorraine, Nancy, където е професор до декември 2019 г. От януари 2020 г. той е професор в McMaster University, Hamilton, ON, Канада . Проф. Бабак Нахид е автор или съавтор на повече от 300 международни рецензирани статии от списания и конференции, както и няколко глави в книги и патенти. Той е носител на награди на IEEE и притежава 28 публикувани патента. Бил е генерален председател на 8-та международна конференция по контрол, автоматизация и диагностика (ICCAD’24) и конференцията и изложението за транспортна електрификация на IEEE 2020 (ITEC’20). Между 2012 г. и 2019 г. е бил секретар, заместник-председател, председател и бивш председател на Комитета за индустриална автоматизация и контрол (IACC) на IEEE Industry Applications Society (IAS). Той също така е бил администратор на комитета на IACC и председател на техническия комитет за преглед на документи на IEEE IAS. В момента проф. Нахид е заместник-председател на Техническия комитет на IEEE Power Electronics Society за електрифицирани транспортни системи (PELS TC4) и е член на Съвета по силова електроника и управление на движението (PEMC). Основните му изследователски интереси включват моторни задвижвания, дизайн на нелинейно и стабилно управление за силови преобразуватели и задвижвания, откриване на неизправности и устойчиво на неизправности управление на електрически системи и проектиране, управление и стабилизиране на микромрежи.



Професор Майкъл Д. Нозуърти, PhD e професор по електротехника и компютърно инженерство в МакМастър университет, както и директор в Колеж по биомедицинско инженерство към МакМастер. Той е директор на Центъра по физика и инженерство, и изследване на изображения, Св. Джоузеф болница. Изследванията му се фокусират върху оценката на микроструктурата на нормалната и болната тъкан и произтичащата от това модулация на тъканния метаболизъм, използвайки ядрено-магнитен резонанс (MRI) и in vivo спектроскопия с ядрено-магнитен резонанс (NMR). Работата му включва разработване на нов хардуер за ядрено-магнитен резонанс и импулсни последователности за изображения, както и разработване на софтуер за обработка на MR сигнали и изображения. Освен това неговата изследователска група работи за изучаване на физиологични проблеми и заболявания, използвайки усъвършенствани техники за медицинско изобразяване.