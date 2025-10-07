ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Прогноза: Очакваната доходност от обработваемата земя в България след приемането на еврото ще варира между 2849 и 4385 евро/ха
Очакваната доходност от обработваема земеделска земя за 7-годишен период след приемането на еврото варира между 2849 и 4385 евро/ха, което представлява увеличение между 30 и 47%.
На този фон реализираната доходност от обработваемата земя в десетте държави членки на ЕС, които са предмет на изследването на ас. Асенов и вече са приели еврото, възлиза на около 2380 евро/ха, представляващи поскъпване от близо 51,64%, пише money.bg. Спрямо тях за България се очаква по-висока доходност в абсолютна стойност (3617 евро/ха), но по-ниска в процентно изражение (38,50%).
По-високи стойности от прогнозната за България са отчетени само в Белгия и Ирландия, докато останалите осем държави са с по-ниски резултати. В процентно отношение България е под средното за останалите държави (51,6%), като седем държави са с по-висока доходност, а три - Франция, Нидерландия и Германия - с по-ниска.
Прогнозният анализ не доказва, че приемането на еврото е основната или единствената причина за поскъпването на земята. Необходими са допълнителни изследвания, тъй като върху цената влияят и други фактори - национални, регионални и макроикономически.
По данни на Евростат България е на 15-о място по цени на нивите в ЕС. При рентите сме на шесто място. По традиция най-високи са рентите за обработваема земя в Североизточния регион, а най-ниски - в Югозападния регион.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1529
|предишна страница [ 1/255 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: