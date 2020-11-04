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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 10:06 / 04.11.2020Êîìåíòàðè (13)106
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Åòî êàêâî êàçà Êèðèë Òúðåâ, ÷èéòî ðîæäåí äåí è ïî-òî÷íî íåãîâîòî îòïðàçíóâàíå â ïëîâäèâñêî çàâåäåíèå â ìîìåíòà å íàé-îáñúæäàíàòà òåìà â ãðàäà ïîä òåïåòàòà:

"Àç íå ìèñëÿ, ÷å ñúì íàïðàâèë íåùî ëîøî. Ïàê êàçâàì, ÷å ñúì ñå ñúáðàë çà òðèäåñåòèÿ ìè ðîæäåí äåí ñúñ 70 ÷îâåêà â çàâåäåíèå, êîåòî å çà 400 ÷îâåêà. Áåøå ÷àñòíî ïàðòè è âñÿêàêâè ìåðêè áÿõà âçåòè", îáÿñíè ìëàäèÿò ìúæ ïðåä btv.

Â÷åðà îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë áå êàòåãîðè÷íà, ÷å íà ðåñòîðàíòà ùå áúäå ñúñòàâåí àêò è íàëîæåíà ãëîáà â ðàçìåð íà 3000 /òðè õèëÿäè / ëåâà çà íåñïàçâàíå íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè è ðàáîòà íà çàâåäåíèåòî ñëåä 23:30, êîåòî å â ïðîòèâîðå÷èå ñ ðåøåíèå íà Îáëàñòíèÿ êðèçèñåí ùàá.





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Öèãàíñêà âèçèÿ, öèãàíñêî ïðàçíåíñòâî, öèãàíñêà ìóçèêà, öèãàíñêè îïðàâäàíèÿ.
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Òîï êëèïàð ïîâå÷å ìÿñàù íà ìàíãàë îò êîëêîòî íà .... Â òàçè äúðæàâèÖÀ âñåêè âòîðè å ÂÈÏ .... äà ãî ñëîæà íà âñè÷êè ñåëñêè ÂÈÏ-îâå è íà ïðîñòèòóòêèòå êîèòî ñå ìú÷àò äà ïåÿò!
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Íàëè çíàåòå, ÷å â Áúëãàðèÿ ÂÈÏ å Âðåìåííî Èìàì Ïàðè ðŸ˜‰
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å*àõòè äúðæàâàòà, ùîì òâà è å ÂÈÏ-à...
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Çàùî íå âçåìàò ëèöåíçà íà çàâåäåíèåòî,3000ëâ ëè å íàêàçàíèåòî è êàòî ãî îáæàëâàò è ñúäà ùå ãî íàìàëè à ìîæå è äà ãî îòìåíè.ÅÒÎ ÇÀÐÀÄÈ ÒÎÂÀ ÄÚÐÆÀÂÀÒÀ ÍßÌÀ ÄÀ ÑÅ ÎÏÐÀÂÈ,ÇÀÐÀÄÈ ÒÀÊÈÂÀ ÀÐÒÈÑÒÈ ÊÀÒÎ ÒÎß ÏÀËßÊ ÍÀ ÑÍÈÌÊÀÒÀ
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çà ñúùàòà äåéíîñò â ÓÊ ïîëó÷èõà ïî10 000 ïàóíäà ãëîáà,à â áã ùå ïîëó÷è ïîòóïâàíå ïî ðàìî è ïîâå÷å òàêà äà íå ïðàâè íàøåòî ìîì÷å!!
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Òàêà å,íå âñåêè äåí ÷îâåê ñòàâà íà 30ã.íî ñ òàêèâà ïðàçíåíñòâà ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿ è íåñïàçâàíå íà ðàçïîðåäáèòå ïàê ïî íàøåíñêè çà åäíè ìîæå,à çà äðóãè íå.Çà øóìà è òîâà ÷å íàðóøàâàò ñïîêîéñòâèåòî íà äðóãèòå ÿâíî íà íèêîé íå ìó äðåìå.Ïèð ïî âðåìå íà ÷óìà,äàíî ìåæäó ãîñòèòå å íÿìàëî íÿêîé ïîëîæèòåëåí.
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