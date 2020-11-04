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|Ïðîãîâîðè ÂÈÏ ðîæäåíèêúò îò Ïëîâäèâ, ÷èåòî ïàðòè âúçìóòè Áúëãàðèÿ
"Àç íå ìèñëÿ, ÷å ñúì íàïðàâèë íåùî ëîøî. Ïàê êàçâàì, ÷å ñúì ñå ñúáðàë çà òðèäåñåòèÿ ìè ðîæäåí äåí ñúñ 70 ÷îâåêà â çàâåäåíèå, êîåòî å çà 400 ÷îâåêà. Áåøå ÷àñòíî ïàðòè è âñÿêàêâè ìåðêè áÿõà âçåòè", îáÿñíè ìëàäèÿò ìúæ ïðåä btv.
Â÷åðà îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë áå êàòåãîðè÷íà, ÷å íà ðåñòîðàíòà ùå áúäå ñúñòàâåí àêò è íàëîæåíà ãëîáà â ðàçìåð íà 3000 /òðè õèëÿäè / ëåâà çà íåñïàçâàíå íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè è ðàáîòà íà çàâåäåíèåòî ñëåä 23:30, êîåòî å â ïðîòèâîðå÷èå ñ ðåøåíèå íà Îáëàñòíèÿ êðèçèñåí ùàá.
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