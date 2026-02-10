Пред БНТ говори човекът, който е открил кемпера на Ивайло Калушев в близост до връх Околчица. Николай Ангелов разказа, че е видял превозното средство около 9:00 часа сутринта, докато се е качвал в джипа си към кошарите, които стопанисва.Николай Ангелов подробно разказа пред екипа ни как точно е видял кемпера, в който бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче."Както си карах по пътя, кемперът беше отбил на два метра от пътя. Писнах с клаксона два, три пъти. Никой не се показа, не се отвориха вратите. Отдясно погледнах. Видях, че има човек, който се опрял на стъклото. Видях, че има кръв по лицето от другата страна. Отдръпнах се и почнах да звъня".- Има много ветрове, сняг. Има коне, които си пасат горе, бутнат оградата, да видя в какво състояние е. Случвало се да я намирам със счупени прозорци".Той потвърди, че в дни като неделния, когато времето позволява това, след дъждове и снегове, да проверят състоянието на летните кошари, тъй като стадата се качват там още през средата на март.Другото, което стана ясно днес от неофициални източници е, че пък тримата, които са намерени в хижа "Петрохан" мъртви, има данни, че между 3 и 5 дни преди да бъдат произведени изстрелите, които са причинили нараняванията им, са били само на хляб и чай.