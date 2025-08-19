Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Проговори синът на пострадалия шофьор на автобус, в който се вряза 21-годишният Виктор
Автор: ИА Фокус 09:17Коментари (1)84
©
За младите хора, да карат с такава скорост е минута адреналин, но за нас остават последиците от този адреналин. Всичко това се случва, защото на дадени хора им е позволено. Това каза пред Нова Данил Петров, син на пострадалия водач на автобуса, в който преди дни с колата си се вряза 21-годишният Виктор Илиев.

Петров разказа, че тежката новина получил от лекарските екипи, поели грижите за баща му. В деня на инцидента семейството трябвало да пътува извън града.

"Катастрофата е много голяма - когато отидох в спешното имаше около 50 души, всичките бяха близки на пострадалите", каза още той. За баща си разказва, че дълги години е работил като шофьор, дори и извън България. На толкова тежки инциденти обаче семейството става свидетел за пръв път.

"Дъщеря ми е на десет години, все още не съм ѝ разказал какво се случи. В болницата видях баща ми - беше на легло, беше контактен, но ръката му беше пострадала - сухожилията ѝ се виждаха. Имаше травми на гръдния кош и дишаше с много големи усилия. На втория ден той се влоши - интубирали са го, а в момента е на командно дишане", разказа още Петров.

"Баща ми е на 66 години, на 25-и август има рожден ден - трябваше да навърши 67. Беше подал документи и чакаше да излезе официално в пенсия - имаше още две седмици, в които трябваше да работи. Такива инциденти са предотвратими, ако органите на реда и държавата вършат работата си, защото резултатите от такова действие остават за нас - ние не можем да спим нощем, ние се страхуваме", смята Данил Петров.


Още по темата: общо новини по темата: 42
18.08.2025 Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия изпит от първия път
18.08.2025 Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
18.08.2025 Оперираха младата жена, която пострада в свирепата катастрофа в София
18.08.2025 След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко
състояние
18.08.2025 Инж. Ангел Попов за младите водачи и контрола върху автошколите: Има системни проблеми в подготовката, това не е нормално
18.08.2025 Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Най-добре да връщат ТВУ та за такива като "екшън героя" от София, а после директно в Белене. А на другия герой от Съни бийч, повече ще му подхожда онзи Ловешкия Слънчев бряг.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:23 / 17.08.2025
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
14:10 / 17.08.2025
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
13:28 / 17.08.2025
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
17:41 / 17.08.2025
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
17:10 / 17.08.2025
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
Актуални теми
Почина актьорът Матю Пери
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: