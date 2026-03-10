В периода 6 – 8 март 2026 г. в София се проведе международно обучение "Еразъм+ – приобщаване без граници“, организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ), и под патронажа на г-жа Росица Кирова – председател на Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание.Събитието обедини над 120 участници, сред които представители на образователни институции, неправителствени организации и обучителни центрове от България и българските общности в Украйна, Молдова, Косово, Сърбия, Република Северна Македония, Гърция, Румъния, Албания. Форумът бе посветен на един от ключовите приоритети на Програма "Еразъм+“ – "Приобщаване и многообразие“, с цел насърчаване на по-широкото участие на нови организации, особено от по-отдалечени региони, които имат ограничен или никакъв опит по програмите "Еразъм+“ и "Европейски корпус за солидарност“.Форумът бе открит от г-жа Росица Кирова, която приветства организаторите и участниците за реализирането на събитието и подчерта неговото ключово значение за приобщаването на българската общност зад граница: "Международният обмен и сътрудничествата, реализирани чрез образователните програми, които ЦРЧР администрира на национално ниво, са инвестиция не само в образованието, но и в развитието на гражданското общество. Те дават възможност на младите хора и на организациите да изграждат мостове между българските общности, да споделят опит и да съхраняват културната и духовната връзка с България, независимо къде се намират по света.Директорът на дирекция "Селекция, договориране и отчитане“ в ЦРЧР, г-жа Моника Янакиева, очерта основната цел на обучението – достигане до нови участници, особено до организации, които досега не са имали досег до двете европейски образователни програми: "Днешното събитие показва колко силна може да бъде връзката между хората, независимо от разстоянията и как образователните програми могат да допринесат за съхраняването на българската култура, език и общност тук и зад граница. Обикновено на такива обучения се пораждат идеи, които по-късно се превръщат в успешни международни проекти, образователни обмени или доброволчески инициативи, които променят живота на хора и общности“, добави г-жа Янакиева.Изпълнителният директор на ИАБЧ, г-жа Райна Манджукова, наблегна на значението на контактите, които това обучение създава между българските общности зад граница: "Това е най-важната мисия – общуването обогатява, контактите между организациите имат практическа полза, а обмяната на опит и ресурси има силата да превърне контактите в реални полезни проекти и съвместни инициативи, които подкрепят образованието, културния обмен и активната връзка на българските общности с родината“Международното обучение обхвана секторите "Младеж“, "Училищно образование“ и "Образование за възрастни“ на Програма "Еразъм+“, възможностите за доброволчество по Програма "Европейски корпус за солидарност“, както и предоставяните на учителите възможности от мрежата eTwinning. Обучението се концентрира върху практически работни сесии и работилници за партньорства, които позволиха на участниците да обменят опит и добри практики в реализирането на международни проекти.С провеждането на обучението "Еразъм+ – приобщаване без граници“ организаторите допринесоха за разширяване на достъпа до европейските програми за образование, младеж и доброволчество, както и за насърчаване на по-активното участие на организации на българите по света в международни образователни инициативи.