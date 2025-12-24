Програмата на БНТ за коледните празници
Празничният маратон започва днес в 12:30 ч. с документалния филм "Харизани“, последван от пълнометражната анимация "Бел“ от 14:15 ч. В навечерието на Бъдни вечер, БНТ 1 ще предава пряко Празничното богослужение от 17:55 ч., а в 19:55 ч. зрителите ще чуят и обръщението на Българския патриарх. Вечерта ще завърши с романтичната лента "Коледен годежен пръстен“ от 20:30 ч., която ще внесе допълнителна топлина в празника.
На 25 декември, четвъртък, коледната сутрин започва със забавление за най-малките с анимацията "Меко казано“ от 07:05 ч. Духовният акцент на празника ще бъде поставен в 09:30 ч. с пряко предаване на Празничното богослужение за Рождество Христово от храм "Св. Александър Невски“. Тържествената програма продължава с традиционното послание "Урби ед Орби“ с пряко предаване от Ватикана в 12:55 ч.
Следобедът е запазен за музика и кино с Празничния коледен концерт на Гвардейския представителен духов оркестър от 13:30 ч. и първата част на филма "Светото семейство“. В 16:20 ч. за празничното настроение ще допринесе концертът на Поли Паскова. Кулминацията на вечерта е благотворителният спектакъл "Българската Коледа“, който започва в 20:00 ч. с пряко предаване от Народния театър "Иван Вазов“ – събитие, което по традиция обединява цяла България в подкрепа на децата в нужда. Веднага след него ще бъде излъчен последният епизод на сериала "Свети Паисий – от Фараса към небесата“ от 22:00 ч.
На 26 декември, петък, празничната програма ще зарадва малките зрители с детския игрален филм "Смешното духче Хюи Бу“ от 09:10 ч. Денят продължава с "Коледно матине“ от 10:50 ч. и фолклорния спектакъл "Илия Луков и приятели“ от 12:30 ч., напомнящ за богатството на българските традиции. Вечерта ще бъде белязана от световна класа с концерта на "краля на валса“ Андре Рийо от 18:30 ч.
Кои са събитията и личностите на 2025 година? Репортерите и международните редактори на "По света и у нас“ събират значимото и любопитното в 60 минути. Гледайте "Събитията на 2025“ – на 26 декември, петък, от 20:30 ч. по БНТ 1.
Финалът на деня е поверен на бляскавия концерт "Коледни звезди“ с участието на Искра Радева, Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Мария Илиева, Нели Рангелова, Орлин Горанов, Йордан Караджов, балет "Веда Джуниър“ и др. от 21:30 ч. по БНТ 1.
В края на седмицата – на 27 и 28 декември празничната програма на БНТ 1 продължава с вълнуващи филмови заглавия. На 27 декември, събота, зрителите ще могат да гледат Тържествения благотворителен концерт-спектакъл "Новорождение“ от 15:30 ч., семейната комедия "Коледа на летището“ от 18:15 ч. и българския игрален филм "Клас 90“ от 20:30 ч. В неделния ден (28 декември) програмата включва годишния спортен обзор "Спортната 2025“ от 12:30 ч. и филма "Коледа на Кейп Код“ от 15:30 ч. В 21:20 ч. ще бъде излъчен концертът "Всички обичат Мими“.
