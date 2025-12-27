Програмисти създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
За да предотвратят объркването още от първия ден, младо семейство програмисти от Пловдив създаде безплатен онлайн калкулатор за ресто. Платформата позволява бързо и точно изчисляване на суми в лева и евро и вече е изпробвана от десетки хиляди потребители, още преди страната да влезе в еврозоната.
Диана Емилова, търговец на Женския пазар в София с 35-годишен опит, признава, че никога не е бъркала рестото, но въвеждането на еврото я притеснява, разказва NOVA. Според нея работата с две валути едновременно ще бъде изключително трудна и дори обмисля да спре работа, ако се наложи да смята и в лева, и в евро.
Сайтът, създаден от програмиста Андон Гошев, работи на прост принцип – въвежда се платената сума и системата автоматично изчислява точния размер на рестото. Проектът е напълно безплатен и създаден с идеята да подпомогне малки търговци, таксиметрови шофьори и продавачи на пазари, които нямат специализирани системи за разплащане.
По думите на Гошев още в първите пет дни сайтът бил посетен от над 20 000 души, а видео представянето му в TikTok събрало повече от 250 000 гледания. Според него това е ясен знак, че хората търсят практични решения преди реалното въвеждане на еврото.
Калкулаторът може да бъде полезен не само за търговците, но и за клиентите – като допълнителна проверка дали върнатото ресто е коректно.
Въпреки новите технологии, Диана остава вярна на своя начин на смятане – наум. Тя признава, че няма да използва калкулатора и ще продължи да изчислява по своя логика, дори ако това означава минимални разлики в стотинките.
