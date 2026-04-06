"Прогресивна България" е започнала процедура по учредяване на партия, съобщиха от коалицията. От политическата формация на Румен Радев са изпратили учредителната декларация, с която от инициативен комитет се обръщат към съмишлениците си в процеса по създаване на партията.

На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за политическите партии Инициативен комитет прие Учредителна декларация за създаването на политическа партия "Прогресивна България“.

С декларацията Инициативният комитет се обръща към всички съмишленици с призив да подкрепят процеса по учредяване на политическа партия ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ в съответствие с изискванията на Закона.

Всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от Инициативния комитет на заседанието.

Учредителната декларация е приета от Инициативен комитет, образуван съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за политическите партии, на заседание, проведено на 25.03.2026 г. в град София, адрес: бул. Христо Ботев 28.

Вижте пълния текст тук: