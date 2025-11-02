Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчита по-високи цени на повечето зеленчуци тази седмица. Проверка на борсата в село Първенец показва, че най-съществен ръст има при праза и краставиците, докато при карфиола и пипера се наблюдава спад спрямо миналата година.На сергиите за зеле килограмът се продава по 1 лев – колкото и миналата есен. Въпреки стабилната цена, производителите посочват, че разходите им са се увеличили заради сушата и необходимостта от по-често поливане.Земеделецът Александър Георгиев, който отглежда 15 декара зеле край пазарджишкото село Исперихово, споделя, че изкупната цена е около 80 стотинки за килограм, но предлагането тази година е почти двойно, което сваля цената."Нашето българско зеле е по-крехко от вносното – познава се по петте лъча в сърцевината“, обяснява производителят.Поскъпване при праза и патладжана, спад при карфиола и пипераПразът се продава по около 3,50 лв. за връзка, като цената му е скочила с между 50 стотинки и 1 лев спрямо миналия сезон. Подобна тенденция се наблюдава и при патладжана. За разлика от тях, при карфиола цената е паднала значително – от 4 лв. миналата година до около 1,40 лв. в момента."При пипера имаме спад – от 3 лева за килограм през 2023 г. до около 1,80 лв. сега“, уточнява изпълнителният директор на стоковата борса в Първенец Илия Гатев. По думите му камбите отново са дефицитни, въпреки че цената им достига 4 лв. за килограм."Студът ги унищожи. Повечето камби идват от Гърция и Турция“, допълва търговецът Мария Георгиева.Все по-малко хора приготвят зимнинаПродавачите споделят, че все по-малко домакинства купуват зеленчуци за зимнина, предпочитайки да ги използват за бърза консумация.Краставиците с най-драстичен скок в ценатаНай-сериозно поскъпване се отчита при краставиците – с близо 1 лев повече, като в момента килограмът се продава за около 3,50 лв."Причината е в по-малките засети площи и по-слабата реколта. Още от август цената е необичайно висока за сезона“, коментира Илия Гатев.Според експертите и търговците тенденцията за по-високи цени вероятно ще се запази и през следващите седмици, особено при зеленчуците с по-слаба реколта и по-високи производствени разходи.