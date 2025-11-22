Производител: По-добре временно да затворим и да съкратим работниците, иначе рискуваме фалит
Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще има на пазара още около месец. След това 90% от оранжериите ще останат празни през зимата. Причината е високата цена на отоплението, което прави производството икономически нерентабилно.
Иван Кабуров от село Мало Конаре вече прибира последната си реколта от 8 декара оранжерии. Последните домати излизат на цена от 2.80 лв. на едро. Той спира производството месец по-рано заради поскъпването на пелетите, които използва за отопление – от 260–270 лв. на тон миналата година до около 360 лв. в момента.
"Поставени сме в ситуация да прекратим производството, въпреки че растенията могат да плододават още месец. Иначе губим“, обясни Кабуров. Оранжериите му ще останат празни поне до март. Първите български зеленчуци от новата реколта ще се появят в края на април или началото на май.
От началото на следващата година минималната работна заплата ще се повиши с 12,6%, а с нея и осигуровките. Това допълнително увеличава разходите за производство. В оранжерията на Кабуров работят 28 души.
"По-добре временно да затворим и да съкратим работниците. Иначе рискуваме фалит“, каза пред NOVA производителят. Той предупреждава, че част от хората може да напуснат страната или да останат без работа през зимата.
Според Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция увеличението на цените догодина ще бъде до 5%. По-голям ръст е малко вероятен, тъй като вносът оказва силен натиск върху пазара. Само около 10% от оранжериите ще работят през зимата, основно тези с предварителни договори с големите търговски вериги или с клиенти в чужбина.
"Тези производители са малко и не могат да задоволят вътрешния пазар. Нишата ще се запълни с внос от други европейски и трети страни“, обясни председателят на асоциацията Марин Генуров.
Производителите настояват държавата да поеме част от разходите за отопление, подобно на подкрепата за бизнесите с високо потребление на електроенергия. Друг предложен вариант е оранжериите, които работят на природен газ, да могат да изкупуват количества през лятото, когато цената е по-ниска. За целта е необходима договореност с Министерството на енергетиката и решение за съхранение на газа.
Докато се търси изход от кризата, производителите предупреждават, че през зимните месеци домати и краставици на пазара ще идват основно от внос. "От Гърция, Албания и Турция“, уточни Иван Кабуров.
Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искания от президента референдум отваря пътя за парламентарно разглеждане на този въпрос
19.11
