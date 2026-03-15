Производители: Цената на хляба в България може да скочи скоро заради рязкото поскъпване на горивата
©
В Монтана хората внимателно следят цените в магазините, особено тази на хляба. Засега част от потребителите не отчитат промяна, но други са убедени, че поскъпването е неизбежно, тъй като увеличението на цените на горивата влияе върху всички етапи от производството.
През последната седмица пазарът на горива е изключително динамичен. Според търговци цените се повишават почти ежедневно – понякога с един евроцент, а в отделни дни и с до шест евроцента, основно при дизеловото гориво, пише NOVA.
Сред най-засегнатите от поскъпването са земеделските производители, които в момента са в разгара на пролетната кампания. По думите на фермери новите цени на горивата ще увеличат разходите за обработка на земята и производство на реколтата. Земеделците посочват, че освен горивата, се повишават и цените на други основни ресурси. Торовете са поскъпнали с между 10 и 20 процента, а препаратите – с около 7–8 процента. Това ще увеличи себестойността на пшеницата и може да доведе до по-висока изкупна цена на зърното.
В момента фючърсните сделки за пшеница се задържат около 330 лева за тон – приблизително колкото и миналата година. Според производители обаче, ако разходите продължат да растат, изкупната цена може да достигне поне 400 лева за тон.
Хлебопроизводители също очакват отражение върху цената на крайния продукт. По думите на производители от Лом поскъпването на горивата и на брашното ще се отрази върху производствените разходи. Според тях вече има сигнали, че цената на брашното се увеличава, включително при стандартните разфасовки от 25 килограма. Въпреки това производителите засега не се ангажират с точна прогноза колко ще поскъпне хлябът, тъй като ситуацията на световните пазари се променя бързо.
Още по темата
/
Финансов анализатор: Ценови таван на горивата крие риск, "Лукойл Нефтохим" не бива да е политически буфер
09:00
Овчаров: Ще компенсираме някого, но не знаем кого, не знаем при какви условия, кога и по какъв начин
13.03
Димитър Хаджидимитров: Браншът ще задържи ниски надценки, за да смекчи удара от войната в Близкия изток
13.03
Иван Хиновски: "Лукойл Нефтохим" е монопол, а 90% от резервите се съхраняват от същия производител
13.03
Търговец: От вчера до днес цената на дизеловото гориво, което зареждам, се е увеличило с 2-3 евроцента
13.03
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
12.03
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
12.03
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
12.03
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
12.03
Още от категорията
/
Управител на хотел: След стартирането на конфликта в Близкия изток - започнаха анулации, а новите резервации практически спряха
14.03
Андрей Гюров: Ще сезираме КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
13.03
Костадинов: Защо опозицията, която протестира с нас, в момента подкрепя бюджета на управляващите?
13.03
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
13.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Слави Трифонов: Всички социолози си пишат каквито си искат цифри
22:25 / 14.03.2026
Напрежие на Балканите: Вучич се готви за атака от Хърватия, Албан...
22:24 / 14.03.2026
Оставиха в ареста 7 от обвинените в рекет чрез бързи кредити
21:44 / 14.03.2026
Денков: НС направи нещо, което не е в неговите правомощия!
21:44 / 14.03.2026
Радев за "Боташ": Благодаря на министър Трайков, който осъзна и п...
21:44 / 14.03.2026
Делян Добрев: Моята политическа смърт не е факт. Това беше стрест...
19:27 / 14.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.