Производството на мед в България намаля с близо 8% само за година
"За 2025 година при 808 000 пчелни семейства, от 660 000 е изваден медът, като тенденцията е към спад", обясни в предаването "Социална мрежа" инж. Михаил Михайлов, председател на УС на Сдружение "Обединен български пчеларски съюз".
А трендът е надолу от 2018 година насам, предаде NOVA.
"Преди години средният добив от едно пчелно семейство беше от порядъка на 17–18 кг от кошер. А сега, по последни данни, е спаднал някъде до 14,7 кг", обясни Михайлов.
Причините за това били много – сред тях гладуване и отравяне.
