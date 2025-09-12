Прокуратурата: Диан Иванов е свидетел, не значи, че няма да стане обвиняем

© Обвинителната теза срещу кмета на Варна Благомир Коцев не почива единствено и само на свидетелските показания на Диан Иванов. Това съобщиха от прокуратурата на брифинг, предаде репортер на "Фокус".



От обвинението увериха, че текат проверки за оказван натиск върху лицето.



Припомняме, че Диан Иванов е бивш зам.-кмет на Варна и ключов свидетел в разследването срещу Коцев.



От брифинга стана ясно, че Иванов не е подавал сигнал към институциите за заплахи за живота си след изявата му във Фейсбук.



"Диан Иванов е свидетел, не значи, че няма да стане обвиняем. Събират се допълнителни доказателства", съобщиха още от прокуратурата.