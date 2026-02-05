Извършени са осем огледа, претърсвания и изземвания на територията на София. Иззети са видеокамера и мобилен телефон. Разследването е в начален етап, предстоят разпити на свидетели и евентуално компютърно-техническа експертиза. Има задържано лице за срок от 24 часа, но към момента няма събрани доказателства за авторство.Това каза по време на брифинг Николай Николаев, говорител на Софийска районна прокуратура.На въпрос дали само д-р Венелин Иванов е задържан, Николаев отговори, че от материалите по делото имаме данни единствено за доктора, а камерата е една на борй.Става ясно, че IP адресите, от които са генерирани клиповете, са локализирани в чужбина, извън ЕС."Дадени са указания на разследването да се установи евентуална връзка със случаите в Бургас, при всички положения, разследването ще протече, ще се разкрие цялата истина. Монтирането на камери в гинекологичен кабинет, освен че би могло да е престъпление, със сигурност е законово нарушение", каза още той.