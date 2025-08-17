© Булфото От Софийската градска прокуратура изчакваха да бъдат готови само още две експертизи преди мярката да бъде внесена. Според автотехническата експертиза и автобусът, и лекият автомобил са били технически изрядни. Спирачен път не е имало, пише NOVA.



Според прокуратурата налице са достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи обосновано предложение, че обвиняемият Илиев е извършител на престъплението. Има и реална опасност Илиев да извърши и друго престъпление. Проявеното нежелание да следва правилата по пътищата, с които той следва е бил запознат, завишават неговата степен на обществена опасност.



Служебният защитник адвокат Албена Койчева съобщи, че Илиев има фрактури на гръбначния стълб, на прешлените и на ръката. Затова според нея той не е в състояние да се укрие. А условията в следствения арест не са подходящи за него, затова настоява за домашен арест.



"Всичко, което каза адвокатът, е така! Желая помилване!", каза Виктор Илиев пред магистратите.Той се появи в сградата на СГС с белезници и болнични дрехи.



