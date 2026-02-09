24 часа".
Точният час все още не е известен. В момента обаче тече съвещание, където се изясняват детайли около разследването.
Според разследващи чакат се резултати от множество експертизи - съдебномедицински, балистични. Огледите продължават и в хижата, и на връх Околчица.
В хижата на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. И тримата са били с прострелни рани в главата.
Сградата е собственост на Ивайло Калушев, който беше издирван от 2 февруари, заедно с 15-годишно момче и 22-годишния Николай Златков. На 8 февруари на черен път в посока връх Околчица Калушев, детето и Златков бяха открити мъртви в кемпер.
Прокуратурата и МВР ще обявят днес официално какво се е случило в хижа "Петрохан"?
