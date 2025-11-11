Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
©
На 10.11.2025 г. в Софийска районна прокуратура е докладвана от служители на 03-РУ преписка за това, че на 09.11.2025 г. в ж.к. "Разсадник“ в гр. София мъж е прегазил с лек автомобил куче. След запознаване с материалите, наблюдаващ прокурор е преценил, че има достатъчно данни за престъпление по смисъла на НК и незабавно е образувал досъдебно производство за престъпление по чл. 325б, ал.1 от НК.
Разследването е възложено на 03 РУ-СДВР, като в хода му следва да се разпитат свидетели, да се направи видео-техническа експертиза на видеоклип, показващ прегазването на кучето и да се назначи ветеринарно-медицинска експертиза.
Разследването по случая продължава.
Още по темата
/
Неделя Щонова осъди случилото се с кучето Мая: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
10:02
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
Още от категорията
/
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
09.11
"Купува й храна, като печели и доверието й": Момиче източи 30 000 лв. от сметката на пенсионерка в София
08.11
Продават ни чанти, обувки и дрехи на изключително завишени цени във Facebook, можете да се опарите с над 300 лева за нещо, което струва по-малко!
08.11
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Правосъдният министър: Прокуратурата разследва случая с прегазено...
21:21 / 10.11.2025
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в Бъл...
19:16 / 10.11.2025
Как да разпознаем истинските евробанкноти?
17:31 / 10.11.2025
Зооинж. Михаил Михайлов: Наблюдава се стремително намаляване на б...
16:54 / 10.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и ...
16:46 / 10.11.2025
Мъжът, прегазил кучето Мая, твърди, че постъпката е неволна
16:46 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.