Прокуратурата официално за акцията в София и страната

© В изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.



Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.



В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).



Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.