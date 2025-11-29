Прокуратурата поиска постоянен арест за обвинените след акцията около "Величие"
©
Защитата поиска делото да бъде прекратено в Софийския градски съд и да бъде изпратено по компетентност във Варненския окръжен съд. От прокуратурата възразиха и заявяват, че в групата има установено лице с имунитет. Името му не е съобщено в съдебната зала, предаде NOVA.
Преди дни Ивелин Михайлов, свързан с "Исторически парк" и към настоящия момент депутат, заяви, че няма да се откаже от имунитета си, ако му бъде поискан. Тезата на държавното обвинение е, че по случая има десетки пострадали, които са инвестирали в историческия парк с обещанието да получат имоти, но в последствие не са получили нито тях, нито пък парите им били върнати обратно.
В съдебната зала присъстват и народни представители от партия "Величе". Предстои да разберем какво ще бъде решението на съда.
Още по темата
/
Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
26.11
Още от категорията
/
Евродепутат: Има сериозно напрежение, което се наблюдава в доста страни членки на ЕС по отношение на бюджета за 2026 година
19:41
Проф. Келбечева: Руската геополитика последователно използва България като инструмент по пътя към контрол
18:54
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
13:23
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
12:55
Делян Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари, в противен случай ще го атакуваме в съда!
12:22
Президентът: Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите в парламента, че България е демокрация
10:46
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
10:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.