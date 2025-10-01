Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
Автор: Николай Парашкевов 16:44Коментари (0)42
© Burgas24.bg
Районна прокуратура - Бургас даде подробности по разследването за евентуално сексуално посегатеглство над дете в детска градина в Каблешково, предаде репортер на Burgas24.bg.

"Прокуратурата не е неглижирала в никакъв случай това дело и това извършено деяние. Това е едно от приоритетните дела, които работим като категория престъпления, още повече, когато се касае за пострадали малолетни и непълнолетни. Дадени са подробни указания към разследващите органи за разпит на много свидетели (от персонала, родители). Извършени са всички нужни действия, включително и разпитът на малолетното детенце в синя стая. Начертани са мерките, които са взети към момента. Работим с цел за обективно и адекватно разследване на делото. От комплексната съдебно-медицинска експертиза става ясно, че няма наличие на наранявания в интимната област на детето и извършване на блудствени действия. Има такива по пръстчетата, но няма следи от блудствени действия. Готови сме да поискаме втора съдебно-медицинска експертиза от друг съдебен район", заяви районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

Сигналът е бил подаден от майката към полицията, стана ясно още на брифинга.

"Детето не посещава детска градина и си е в семейна среда. Учителката продължава да си е учителка", добави тя.

Делото се води по чл. 149, а именно за извършени блудствени действия.

Назначена е, но не е изготвена и съдебно-психиатрична експертиза на детето.

"В материалите по делото има медицински документи, но са направени прегледи на детето преди подаването на сигнала, които са противоречиви. Тези медицински удостоверения и експертизи са от частен характер и няма как да бъдат кредитирани към делото в цялост. Могат да бъдат единствено насочващи. Експертизата от "Съдебна медицина" е назначена през април и е изготовена в края на септември", каза още Мария Маркова.  

Стана ясно още, че преподавателката е била разпитана и отрича обвинението. Към момента тя не е привлечена като обвиняема и няма как да бъде отстранена от длъжност.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
21:19 / 29.09.2025
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
22:43 / 29.09.2025
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
10:40 / 29.09.2025
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
13:34 / 29.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Енергийна криза
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: