трагичният инцидент се случи в началото на ноември. Разследването се води от Окръжната прокуратура във Велико Търново.
От там уточняват, че незабавно след злополуката е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 123 от Наказателния кодекс - трудова злополука - причиняване на смърт по непредпазливост в следствие на нарушаване на правила за извършване на дейност, представляваща източник на повишена опасност/.
Местопроизшествието е посетено от дежурен следовател и криминалистичната лаборатория на Окръжен Следствен отдел – Велико Търново. Извършен е оглед в присъствието на специалисти и съдебен лекар. Изготвен фотоалбум, а тялото на пострадалия е откарано за аутопсия. До момента са разпитани свидетелите по случая. Изискана и получена е документация от "ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново. Изискан е доклад от Дирекция "Областна инспекция по труда“. Назначена е съдебномедицинска експертиза за установяване причината за смъртта на пострадалото лице. Планирано е извършване и на други следствени действия, които ще зависят от получените документи и заключенията на експертите.
Разследването продължава под ръководството на ОП – Велико Търново. За престъплението по чл. 123, ал. 1 от НК е предвидено наказание Лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години.
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смъртта на ВиК работник в Лясковец
©
Още от категорията
/
Предложение: ЖП линията Русе–Горна Оряховица да се включи за финансиране в Механизма за свързване на Европа
19:18
ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
16:08
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
10:36
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
10:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.