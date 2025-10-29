"Очаквах да ме питате за състоянието на колегата ми прокурор Иво Илиев, затова се свързах със Софийска градска прокуратура и се допитах до това как е. В момента той продължава да е в болница, в стабилно състояние, продължава да се лекува", заяви прокурор Димитър Костов, член на УС на Асоциацията на прокурорите в България относно случая с пребития с чук преди няколко дни прокурор Иво Илиев.На въпроса защо мълчи изпълняващия функциите гл. прокурор Борислав Сарафов за това нападение - Костов отговори: "Мълчание не мисля, че е имало. До колкото съм запознат има становище от страна на главната прокуратура, от прокурорската колегия на ВСС от вчера, както и от Съдийската колегия излязоха със становище в подкрепа на Иво Илиев. До колкото съм запознат прокуратурата запазва тишина отсносно случая поради молба от семейството на Иво Илиев, да не се разкриват детайли по случая. Приемете че всяка една медийна изява връща близките към нападението над Илиев", добави Костов."Аз лично се чувствам застрашен. Към настоящия момент няма заплахи. Но като прокурор, който работи по тежки криминални деяния, съм получавал заплати през годините", сподели пред bTV Димитър Костов."Асоциацията на прокурорите в България определя нападението над колегата Иво Илиев като недопустим брутален акт срещу държавността. Това посегателство не е само срещу един човек - а срещу прокурорската колегия, срещу върховенството на закона", заяви Костов и добави, че когато прокуратуата е отслабена заради непрекъснатите нападки през годините, които са неоправдани, има реакция от обществото - създава се чувство за безнаказаност и за недоверие към институциите."В последно време в нашумелите дела освен прокурори биват нападани и съдии от политически партии - което нарушава принципа на разделение на властите", заяви Костов.Припомняме, че бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат и пребит в понеделник (20 октомври) вечерта.Той е бил причакан пред гараж в жилищния комплекс в кв. "Малинова долина“, където живее, и ударен с чук. Подземният паркинг е с ограничен достъп и видеонаблюдение. Работи се по всички версии. Разследването е за опит за убийство.Правосъдният министър заяви, че доскоро Илиев е бил под охрана заради получени заплахи, но поискал да я свалят. Под охрана е и друг магистрат, поискал сам защита. Нападението най-вероятно е свързано с работата му, коментира и настоящия заместник градски прокурор на София - Ангел Кънев.