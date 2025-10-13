Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Прокурор за схемата с изчезналите 55 млн. лв. за строежа АМ "Хемус"
Автор: Екип Ruse24.bg 12:15Коментари (1)63
© bTV
Преди седмица от Антикорупционният фонд публикуваха документ, за който твърдят, че е проект на обвинителния акт по “Хемусгейт", изготвен от прокурор Ивайло Занев – от Софийската градска прокуратура, който обаче е отстранен от разследването на казуса точно преди да внесе въпросните 400 страници за разглеждане в съда.

До какви разкрития е стигнало държавното обвинение в крайна сметка?

"Дори аз като наблюдаващ прокурор до 2023 година по това дело, не мога да кажа къде са отишли и разходвани парите, след като са били оставени на съхранение във въпросния склад, който е посочен в проекта на обвинителния акт“, коментира пред bTV Ивайло Занев.

Става въпрос за склад в Благоевградско на дадена фирма. Там е последната точка, на която е известно, че са тези пари. 

"Схемата е много добре описана в този проект на обвинителният акт. Тя е следната. Дружеството X се явява под изпълнител на “Aвтомагистрали" ЕАД. То получава на основания договори за доставка на материали или за наем на механизации и строителна техника, авансови плащания в размер на 100 милиона лева, които са почти изцяло цената на стойността на двата договора“, обясни Ивайло Занев.

"От тези 100 милиона лева - дружеството, което ще се яви подизпълнител на "Автомагистрали“, предценява, че може да изпълни въпросните договори  на стойността на 80 милиона лева, в което е включена и комисионната печалбата. И останалите 20 милиона лева си ги калкулира като скрита печалба. За да се случи това нещо обаче дружеството подизпълнител на "Атомагистрали“ си наема екип от инженери, проектанти и строители, които прават съответните изчисления и предоставят проекти, които са паралелни на това, което е изготвено, удържимо от "Автомагистрали“ или от АПИ и въз основа на тези паралелни проекти следва да се извърши съответното изпълнение, но това изпълнение ще бъде за сметка на качеството на вложените материали и на количеството вложени материали“, обясни прокурорът.

"А също и в този марш, който ще се получи като скрита печалба за подизпълнителни на "Автомагистрали“, са включени и други спестени разходи като разходи за изплащане на осигуровки“, допълни Ивайло Занев.

По думите му пътят на изчезналите пари "първоначално е по банков път до момента, в който пристигнат по сметките на така наречените мними подизпълнители на подизпълнителя. Които обичайно са кухи дружества, които не разполагат с никакъв технически и кадрови, човешки ресурс“, обясни още той.

Прокурорът посочи, че разкритията са стигнали само до нивото на управителите, на подизпълнителите на "Автомагистрали“,  които са посочени много добре в схемата, която е предоставена от Антикорупционния фонд.

"Конкретните мотиви за моето отстраняване бяха в контекста,  че съм изразил негативно отношение към бивш министър-председател на страната в хода на разпита на господин Бойко Рашков като свидетел. Аз считам, че това твърдение е изцяло превратно тълкувание на прокурора, който го е мотивирал, защото ако се погледне въпросния протокол за разпит, ще се установи, че няма никакво негативно отношение към когото и да било“, заяви Ивайло Занев.

По думите му бившият премиер, за когото става дума, е Бойко Борисов.

Още по темата: общо новини по темата: 124
05.10.2025 »
04.10.2025 »
16.09.2025 »
26.08.2025 »
25.08.2025 »
19.08.2025 »
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 1 ч. и 57 мин.
+1
 
 
Ето как се крадат парите на държавата…и насееща едно голямо нищо! Парите били в склад на фирма. Тая фирма собственик няма ли!?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
13:30 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:38 / 11.10.2025
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
15:07 / 11.10.2025
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
20:35 / 11.10.2025
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
Строежът на АМ "Хемус"
Природни стихии
Животните на Фокус
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: