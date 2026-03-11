Сподели close
Прокурорската колегия ще обсъди днес искането на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за смяна на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. 

Искането беше препратено към колегията по компетентност от ВСС, който остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър. 

Сарафов е изпълняващ функциите главен прокурор от юни 2023 г.