Прокурорският син Васил Михайлов е в България от няколко месеца. Опитал се е да направи палеж на дома на полицай в района на Перник. Полицаят е произвел изстрел във въздуха, както и по колата на Михайлов, твърдят източници на bTV. Преди да се върне в България, Михайлов е бил в Гърция. Издирван е от МВР повече от 7 месеца. Докато родните власти го търсят, юни месец качи видео, в което обяснява "за тенденциозното разследване срещу него – от страна на МВР и оперативните в Перник". Васил Бисеров Михайлов, известен с прозвището си "прокурорският син“, е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник, Бисер Михайлов. Васил Михайлов е бивш национален състезател на България по таекуондо. Бронзов медалист на Европейското първенство в Италия "Римини 2019“ и пет пъти национален шампион на България по кикбокс и таекуондо. Разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство.На 11 април 2023 г., в Бургаския районен съд Васил Михайлов се признава за виновен в извършване на престъпление за това, че на 31 август 2021 г. в град Созопол, на алея между дискотека "Мистери“ и бар "Джак“, като нанесъл удар с юмрук в областта на лицето, на П. К. Г. от град С., умишлено му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в деформация на носа с тотална реконструкция на носа, което причинило на пострадалия постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, с възстановителен период повече от тридесет дни при обичаен ход на оздравителния процес – престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.