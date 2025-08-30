Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това са част от знаците за неправилна експлоатация на водни атракциони

© През седмицата стана ясно, че държавата готви реформа в атракционите по морето след инцидент, при който загина 8-годишно дете.



78 моторно-водни атракционни услуги се предлагат само по Южното Черноморие.



"По сертификация на сбруята й дават около 1,5 т и решихме да вдигнем двигател 550 кг, нямаше проблем. Не може това да се скъса от дете 25-30 кг. Амортизацията е максимално 5-6 години, но на 3-ата година трябва да мине проверка. Ежедневната проверка е най-важна. Хората на лодката отговарят изцяло какво има на нея“, посочи Георги Тодоров, член на Българската парасейлинг асоциация.



"Коланът има около 1300-1500 кг, той е тройно-четворно подсигурен. На най-слабото място е 816 кг издържа карабината“, каза още той.



По думите му проверката на лодката се извършва от екипажа. Няма институция, която да проверява.



Според Георги Тодоров най-лесно е "Морска администрация“ да проверява, но по думите му те не разбират от парашути.



Браншът е готов да помогне на държавата да създаде правила за регулация на този тип услуги. Според изискването, което съществува в момента, трябва един от двамата на лодката да е инструктор по парасейлинг.



Прокъсвания, разнищвания, неработеща пружина на карабинера са знаци, които показват неправилна експлоатация на атракциона, казват специалистите.



"Основното, за което трябва да следим, са носещият колан и карабината. Не трябва да са прокъсани“, посочва Теодор Огнянов от Българската парасейлинг асоциация пред bTV.



По думите му мерките трябва да се обмислят добре и от бранша са готови да съдействат с предложения от практиката, за да могат да бъдат максимално ефективни.