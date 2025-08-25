Новини
Проливен дъжд и силен вятър на къмпинг "Градина"
Автор: Ваня Кузманова 11:57Коментари (0)64
© Фокус
Проливен дъжд вали на къмпинг "Градина" край Черноморец, съобщи репортер на "Фокус". Дъждът е придружен със силен вятър.

Морето е опасно и бурно днес, затова и флагът на плажа е червен. Прогнозите на синоптиците за валежи се оправдаха, но през следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево.

Припомняме, че от Meteo Balkans предупредиха, че студен фронт може да предизвика силни бури и проливни валежи – особено по Южното Черноморие и в Северозападна Турция. Очаквани количества: 150–200 л/кв.м.


