Промени при АБВ пощата
©
До всеки мейл виждате профилна иконка, която е част от обновения дизайн и улеснява ориентирането и взаимодействието с входящата кутия. Профилната иконка е налична за всички потребители и при всички мейли — тя е елемент от интерфейса, създадена за по-ясна визуализация и по-интуитивна работа с пощата.
Освен обновения дизайн, променихме функционалността за избор на повече от един мейл в приложението на АБВ Поща, обясняват от компанията, цитирани от ФОКУС. Можете лесно да изберете няколко мейла едновременно и да извършвате действия като изтриване, маркиране като прочетени/непрочетени или преместване в папка.
За да активирате режима за избор, натиснете върху иконката пред мейла. Тя ще се маркира в зелено с отметка, след което можете да изберете всички съобщения, които желаете да обработите.
