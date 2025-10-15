В четвъртък и петък през нощта ще се почиства тунел "Кочериново“ на АМ "Струма“ на територията на област Кюстендил. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата, в която не се работи, информира АПИ.От 19 ч. утре - 16 октомври, до 7 ч. на 17 октомври за измиване на стените в съоръжението ще се ограничи движението в тръбата за Благоевград. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.От 19 ч. на 17 октомври /петък/ до 7 ч. на 18 октомври ще се почиства тръбата за София, а трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за Благоевград.Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да спазват стриктно пътната сигнализация. Планираните дейности ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб, а целта им е повишаване безопасността на движение.