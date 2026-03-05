Промени в закона: Хората ще могат лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
Тя посочи, че тези текстове са насочени срещу фалшивите реклами, подвеждащите информации, търговци, които прилагат злонамерени практики в тази посока. Също така уточни, че става дума както за банковите, така и за бързите кредити.
Богомил Николов от "Активни потребители" посочи, че тези мерки могат да бъдат оценени и като положителни, тъй като се осъвременява законодателството, но и като недостатъчни, защото не решават основния проблем – а именно, че не се спазва тавана за размера на общите разходи по кредита.
Експертът обясни още, че се предвижда създаването на регистър за фирмите, които отпускат бързи кредити. Той ще се води от КЗП и ще може да следи за системно нарушаване правата на потребителите. Въпросът е обаче дали обаче КЗП ще може да отнема регистрациите на такива дружества, ако отпускат масово кредити над установената от закона горна граница, допълни Николов.
По отношение на ситуацията в Близкия изток Михайлова коментира, че не очаква ръст на лихвите. Към момента ситуацията е спокойна, нашите банки са вързани към местен индекс, допълни експертът.
