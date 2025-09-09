Промениха обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко!

© Burgas24.bg Прокуратурата променя обвинението срещу виновния за мелето в Слънчев бряг Никола Бургазлиев в по тежко – причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от един човек, след употреба на наркотични вещества. Наказанието за измененото обвинение е лишаване от свобода от 13 до 20 години, или доживотно лишаване от свобода, предаде репортер на Burgas24.bg.



До момента Бургазлиев бе обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице. При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата в Слънчев бряг, сред тях три деца.



Обстойно е изследвана спирачната система на АТВ-то. Очаква се до края на идната седмица да излезе авто-техническата експертиза. Очаква се и експертизата след аутопсията на загиналата Христина.



Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин. Освен това в кръвта на Никола бяха открити следи от марихуана.