Променят движението в тунела на магистрала "Тракия"

© На 3 и 4 септември през нощта ще се почистват и боядисват стените на тръбата за Бургас на тунел "Траянови врата“ на АМ "Тракия“.



За изпълнение на планираните дейности от 20 ч. на 3 септември до 6 ч. на 4 септември временно ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Бургас.



През следващата нощ от 20 ч. на 4 септември до 6 ч. на 5 септември в същата тръба ще се боядисват стените.



Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.



Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите.