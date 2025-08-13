Променят организацията на движение на АМ "Хемус" в Софийска област, ето кога и защо

© Facebook На 15 и 16 август, от 6 ч. до 17 ч., поетапно ще се променя организацията на движение в посока София в участъка от АМ "Хемус" от 25-и до 29-и км. Временната организация е за почистване на облицовани окопи /канавки/, съобщиха от АПИ.



Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена нужната техника. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.



Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.