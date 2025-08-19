Променят организацията на движение на АМ "Марица", ето в кой участък

© АПИ На 19 август, от 10:30 ч. за около 40 минути ще се променя организацията на движение при 83-и км на АМ "Марица“ в посока Пловдив. В участъка на територията на област Хасково ще се извършва профилактика на тол камера, като ще се работи поетапно в двете ленти за движение, съобщиха от АПИ. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.



Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.