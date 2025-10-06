Променят организацията на движение в участък на АМ "Хемус"

© От 6 октомври до 10 октомври, от 8 ч. до 17 ч. в участъка от 14-и до 71-ви км на АМ "Хемус“, в посока Варна, за полагане на маркировка поетапно ще се променя организацията на движението, съобщиха от АПИ. По време на дейностите временно ще се ограничава движението в активната лента на магистралата и трафикът ще преминава в свободните пътни ленти.



В същия период ще се работи и на две отсечки от второкласния път II-81 София – Монтана, от км 0 до 5-и км и между 8-и и 51-ви км. Маркировка ще се полага и по път II-82 София - Костинброд в трасето между 62-ри и 80-и км.



Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.