Променят размера на таксите, събирани от областните дирекции "Земеделие"
©
С проекта се предлага актуализиране на дължимите държавни такси в съответствие с новите икономически условия. Променя се размерът на таксите за различните видове услуги, събирани от областните дирекции "Земеделие“. Той е съобразен с остойностяването на предвидените разходи на административния орган за определените услуги.
Също така Тарифата за таксите се привежда в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и е в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България.
Още по темата
/
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
31.10
Радостин Василев алармира за незаконен депутат, източване на държавна субсидия от партия "Величие" и скандални финансови измами
30.10
Атанас Запрянов: Българската армия остава под национално командване, докато този парламент не гласува чл.5
30.10
Още от категорията
/
Одобрено е Споразумение с Гърция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
05.11
Каналджии, пияни и дрогирани ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
05.11
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
05.11
Огнян Тодоров, Сдружение на музеите: Имаме спешна нужда от средства в Бюджет 2026, в противен случай изпадаме в колапс
05.11
Регионалният министър: Ще продължим да изграждаме мостове между държавите, между институциите и най-важното – между хората
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Приеха изплащане на обезщетения на пострадалите от бавно правосъд...
19:34 / 05.11.2025
Правителството предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
18:21 / 05.11.2025
Отстраниха от Държавен фонд "Земеделие" служителя, поискал подкуп...
17:50 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространс...
17:50 / 05.11.2025
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "...
17:24 / 05.11.2025
Гроздан Караджов: Европейският съюз се нуждае от нови мостове меж...
16:46 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.