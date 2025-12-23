Променят се таксите по Закона за медицинските изделия
С промените действащият подзаконов нормативен акт се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България при спазване на принципа на защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.
Целта е съществуващите държавни такси в лева, да бъдат преизчислени в евро, за постигането на яснота за потребителите след въвеждането на еврото като официална парична единица.

